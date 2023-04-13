Otel camından düşerek hayatını kaybeden voleybolcu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi

Kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybeden Igor Gorgonzola'nın genç oyuncusu Julia Ituma'nın annesi ve teyzesi Milano'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

CEV Şampiyonlar Ligi rövanş maçında İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara, Eczacıbaşı Dynavit ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi. İstanbul'da Burhan Felek Spor Salonu'nda dün oynanan müsabakada milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçın ardından Igor Gorgonzola'nın Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma, konakladıkları otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından acı haberi alan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla 19.00 sıralarında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda görevliler tarafından karşılanan anne Elizabeth ve teyze Helen pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL