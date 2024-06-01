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Osmaniye Valisi, alevlere teslim olan konteyner kentte incelemelerde bulundu

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Osmaniye'de depremzede vatandaşların kaldığı konteynerde çıkan yangının ardından Vali Erdinç Yılmaz, geçici yaşam alanında incelemelerde bulundu. Yangında zarar gören konteynerlerin yeniden kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Osmaniye Valisi, alevlere teslim olan konteyner kentte incelemelerde bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'de depremzede vatandaşların kaldığı konteynerde çıkan yangının ardından Vali Erdinç Yılmaz, geçici yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Osmaniye'de Karaçay konteyner kentte öğle saatlerinde çıkan yangının ardından 8 konteyner zarar görmüştü. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Konteyner Kentte çıkan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çıkan yangında konteynerleri kullanamaz hale gelen vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yılmaz, "Canınıza zarar gelmesin, üzülmeyin hemen en iyi şekilde kurarız" dedi.

Yangında konteynerleri ve eşyaları zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda da talimat veren Vali Yılmaz, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çıkan yangın hakkında Vali Yardımcıları Hakan Yavuz Erdoğan ve AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel'den bilgi alan Vali Erdinç Yılmaz, "Burada kalan hemşerilerimize çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 4 konteynerimiz tamamen yandı, 4'ü de hasar aldı. Hemen yenisini kurma çalışmalarını başlattık. En kısa zamanda, bugün yarın yenilerini kuracağız. Tahkikat başlatıldı, yangının muhtemelen elektrikten kaynaklı olabileceğini düşünüyoruz. Allah beterinden korusun diyorum, hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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