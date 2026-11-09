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Osmaniye- Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hafif yaralandı; kaza kamerada

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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçedeki Uzunbanı Mahallesi Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sokaktan caddeye çıkan motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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