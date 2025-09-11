Osmaniye'nin Tarihi 7 Ocak İlkokulu'nun Restorasyonu Devam Ediyor

Osmaniye'nin simgelerinden 114 yıllık 7 Ocak İlkokulu, depremde hasar görmesinin ardından restorasyona alındı. Restorasyon çalışmaları devam eden okul Ocak ayında tamamlanarak ikinci eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Yedi Ocak Mahallesi'nde bulunan 114 yıllık tarihi 7 Ocak İlkokulu'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27 Şubat 2001 tarih ve 278/4131 sayılı kararıyla "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescillenen okul, depremlerde hasar görmüştü. Osmaniye'nin simgelerinden biri olan yapının restorasyon çalışmalarının ocak ayında tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılının ikinci yarısına yetişmesi hedefleniyor. Osmaniyeli olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de okul yıllarını geçirdiği 114 yıllık 7 Ocak İlkokulu, şehir için tarihi ve manevi öneme sahip kurumların başında geliyor.

Restorasyon çalışmaları devam eden okulu ikinci eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planladıklarını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "7 Ocak İlkokulumuz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı, bu tarihi, yüz yıllık okulumuzu yeniden inşa ediyoruz. Yanında yapacağımız yeni binalarla beraber 24 dersliğe ulaşacak. Tarihi binamız, aslına uygun olarak inşa edilecek. İkinci yarıyıla yetiştirmeye gayret ediyoruz, Ocak ayında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. - OSMANİYE