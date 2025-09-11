Haberler

Osmaniye'nin Tarihi 7 Ocak İlkokulu'nun Restorasyonu Devam Ediyor

Osmaniye'nin Tarihi 7 Ocak İlkokulu'nun Restorasyonu Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

114 yıllık 7 Ocak İlkokulu, depremler sonrası restorasyona alındı. Çalışmaların Ocak ayında tamamlanarak ikinci eğitim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Osmaniye'nin simgelerinden 114 yıllık 7 Ocak İlkokulu, depremde hasar görmesinin ardından restorasyona alındı. Restorasyon çalışmaları devam eden okul Ocak ayında tamamlanarak ikinci eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Yedi Ocak Mahallesi'nde bulunan 114 yıllık tarihi 7 Ocak İlkokulu'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27 Şubat 2001 tarih ve 278/4131 sayılı kararıyla "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescillenen okul, depremlerde hasar görmüştü. Osmaniye'nin simgelerinden biri olan yapının restorasyon çalışmalarının ocak ayında tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılının ikinci yarısına yetişmesi hedefleniyor. Osmaniyeli olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de okul yıllarını geçirdiği 114 yıllık 7 Ocak İlkokulu, şehir için tarihi ve manevi öneme sahip kurumların başında geliyor.

Restorasyon çalışmaları devam eden okulu ikinci eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planladıklarını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "7 Ocak İlkokulumuz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı, bu tarihi, yüz yıllık okulumuzu yeniden inşa ediyoruz. Yanında yapacağımız yeni binalarla beraber 24 dersliğe ulaşacak. Tarihi binamız, aslına uygun olarak inşa edilecek. İkinci yarıyıla yetiştirmeye gayret ediyoruz, Ocak ayında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını reddetti

Mahkemeden CHP il kongresiyle ilgili gündem yaratacak karar
Bahçeli: Önümüzdeki günler provokasyona açık ve yatkındır, kaos meraklıları var

Bahçeli'den önümüzdeki günler için endişelendiren sözler
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şamil Tayyar: Can Holding operasyonunu önlemek isteyenler oldu, güçleri yetmedi

AK Partili isimden çarpıcı operasyon iddiası: Güçleri yetmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.