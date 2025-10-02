Osmaniye KYK Yurdu'nda İhmal Sonucu Öğrenci Hayatını Kaybetti

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE)- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye KYK Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi ve yurtta yaşanan sıcak su ile asansör sorunu nedeniyle düzenlenen protestoların ardından öğrencilerle bir araya geldi. Yurtta kanalizasyon taştığını, çöplerin toplanmadığını ve bir haftadır sıcak suyun olmadığını belirten Kaya, "İddialara göre öğrenci, soğuk duş aldıktan sonra rahatsızlandı ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ambulansın 15 dakikada gelmesi, asansörlerin çalışmaması ihmal zincirini ortaya koyuyor. Derhal idari ve hukuki soruşturma başlatılmalı, sorumlular ortaya çıkarılmalı" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye KYK Cebelibereket Erkek Yurdu öğrencilerini ziyaret etti. Yurtta kalan bir matematik bölümü öğrencisi, yaşadıkları sorunları anlatarak "Oda arkadaşımızı kaybettik. Yurtta sıcak su, asansör gibi birçok sorun var. Arkadaşımız duş aldıktan sonra rahatsızlandı, ardından kalp krizi geçirdi. Ambulans 15-20 dakika sonra geldi, asansör çalışmadığı için sağlık ekipleri yukarı çıkmakta zorlandı. Eğer bu eksikler önceden giderilseydi belki de daha erken müdahale edilebilirdi" dedi.

"Öğrenciler hala inşaat içinde yaşıyor"

Asu Kaya ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırarak "Çeyrek asırdır iktidarda olan AKP hükümeti, öğrencilerin barınma krizini yeni yurtlar yaparak çözmeye çalışıyor. Ancak Osmaniye'de 2021'de yapımına başlanan KYK yurdu tamamlanmadan bu yıl bin 600 öğrenci yerleştirildi. Öğrenciler inşaat içinde yaşam mücadelesi veriyor. Kanalizasyon taşıyor, çöpler toplanmıyor, bir haftadır sıcak su yok. Bu koşullarda bir de arkadaşlarını kaybettiler. İddialara göre öğrenci, soğuk duş aldıktan sonra rahatsızlandı ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ambulansın 15 dakikada gelmesi, asansörlerin çalışmaması ihmal zincirini ortaya koyuyor. Derhal idari ve hukuki soruşturma başlatılmalı, sorumlular ortaya çıkarılmalı. Başka gençlerin hayatını kaybetmesini istemiyoruz."