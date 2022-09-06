Osmaniye'de su krizi yaşanıyor: ''Hiçbir iş yapamıyoruz''

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli içesine bağlı Kayasuyu köyünde su sorunu yaşayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Alim Ekti, "Bir tanker su, iki tonluk su 70 liraya patlıyor. Yani iki ton suyu biz, 70 liraya kullanıyoruz" derken Mesude Ekti ise "3-4 aydır su yok, çok perişanız biz. Sergimizi yıkayamadık, evimizi yıkayamadık, çamaşır yıkatamıyoruz. Osmaniye'ye gönderiyorum, Kadirli'ye gönderiyorum ben çamaşır yıkamaya. Hiçbir iş yapamıyoruz" dedi.

''İKİ TON SU 70 LİRA!''

Kadirli'nin Kayasuyu köyünde yaklaşık dört aydır su sorunu yaşanıyor. Köy sakinlerinden Alim Ekti, "Bir tanker, iki tonluk su 70 liraya patlıyor. Yani iki ton suyu biz, 70 liraya kullanıyoruz. Yani traktörle geliyoruz, mazotu falan 70 liraya patlıyor iki ton su. Köyün yukarısında su var, aşağısında yok. 'Akmıyor' diyorlar; yapan yok, bakan yok. Bir beş yüz metre yeri kimse yapamıyor. Kurban Bayramı'ndan beri böyle. Bakan yok, kimse de uğraşmıyor" diye konuştu.