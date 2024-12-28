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Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nde olağan genel kurulda mevcut başkan İsrafil Avcı, 4'üncü kez güven tazeleyerek başkanlık görevine devam etti. Seçimler tek liste ile gerçekleşti ve yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin (OGC) olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan İsrafil Avcı 4'üncü kez güven tazeledi.

OGC Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula, mevcut 125 üyeden 75 üye katılım sağladı. Kongrenin divan başkanlığını Mustafa Düzenli, başkan yardımcılığını Öcal Çelik, katip üyeliğini ise Gökhan Demir yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından faaliyet ve hesap raporu okundu. Tek liste ile gidilen seçimlerde İsrafil Avcı başkanlığındaki liste genel kurula sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. İsrafil Avcı başkanlığındaki OGC Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ise Mustafa Bardak, Muhammed Kırlar, İsmail Karadağ, İbrahim Emül, Müslüm Balko ve Kamil Şeker isimlerinden oluştu. Başkan İsrafil Avcı, kongreye katılan tüm üyelere teşekkür ederek, yeni yönetim kurulu üyeleri ile yeni dönemde güzel hizmetlerde bulunma gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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