Üye Girişi
Haberler

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, 6,2 şiddetinde bir deprem senaryosuyla afet tatbikatı yapıldı. Sirenlerin çaldığı tatbikatta, hastane ekipleri AFAD ve UMKE ile işbirliği içinde binada tahliye ve kurtarma işlemlerini gerçekleştirdi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı

OSMANİYE - Osmaniye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği bölgede meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem nedeniyle sirenler çaldı.

Osmaniye'de Devlet Hastanesi'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği bölgede meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem nedeniyle hastaneye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye etti. Senaryo gereği depremle birlikte hastane başhekimi tarafından mor kod ilan edilerek, hastane afet yönetimi devreye alındı. Tatbikat sırasında, jeneratörler devreye girdi, yapısal hasar tespiti yapıldı ve hastalar triyaj alanlarına taşındı. Asma tavan çökmesi ve yangın gibi ek olaylar senaryoya dahil edilerek, yangın söndürme ve kurtarma ekipleri acil müdahalede bulundu. Ekipler, çatıda mahsur kalan kişiyi halat yardımıyla kurtardı, yıkılan binadan çıkarılan yaralıları ambulanslara taşıdı.

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Tehlikeli Maddeler Birimi personeli de zehirli gaza maruz kaldıkları için hastaneye getirilen hastalara izolasyonlu çadırda müdahalede bulundu.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Volkan Eroğlu, tatbikata katılanlara teşekkür etti.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel

Osmaniye Devlet Hastanesi Deprem Tatbikatı Devlet Hastanesi Yerel Haberler Güvenlik Osmaniye Hastane Deprem Sağlık Yerel Yaşam AFAD

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

Teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

 Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri
Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu

Öcalan'ın PKK üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı? Havalimanı Turuncu alarm ne anlama geliyor? TUSAŞ saldırısı turuncu alarm nedir? Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir? Bursa'da trafiğe kapatılan yollar hangileri? Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi? Ömer Öcalan milletvekili mi? Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.