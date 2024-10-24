Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı

OSMANİYE - Osmaniye Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği bölgede meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem nedeniyle sirenler çaldı.

Osmaniye'de Devlet Hastanesi'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu gereği bölgede meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem nedeniyle hastaneye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye etti. Senaryo gereği depremle birlikte hastane başhekimi tarafından mor kod ilan edilerek, hastane afet yönetimi devreye alındı. Tatbikat sırasında, jeneratörler devreye girdi, yapısal hasar tespiti yapıldı ve hastalar triyaj alanlarına taşındı. Asma tavan çökmesi ve yangın gibi ek olaylar senaryoya dahil edilerek, yangın söndürme ve kurtarma ekipleri acil müdahalede bulundu. Ekipler, çatıda mahsur kalan kişiyi halat yardımıyla kurtardı, yıkılan binadan çıkarılan yaralıları ambulanslara taşıdı.

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Tehlikeli Maddeler Birimi personeli de zehirli gaza maruz kaldıkları için hastaneye getirilen hastalara izolasyonlu çadırda müdahalede bulundu.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Volkan Eroğlu, tatbikata katılanlara teşekkür etti.