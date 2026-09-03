Osmaniye'den Yurt Dışında Türk Vatandaşlarına Karşı İşlenen Suçlarda Yargı Yetkisi Önerisi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Demokrasi Platformu Başkanı Avukat Muhammet Güloğlu, Türk vatandaşlarına karşı yurt dışında işlenen ağır suçlarda Türk yargısının yetkisinin genişletilmesine yönelik kanun değişikliği önerisi hazırladı. Suç ve suçluların sınır aşabildiğini söyleyen Güloğlu, "Suç ve suçlu sınır aşabiliyorsa vatandaşın hukuki himayesi neden sınırda sona ersin" dedi.

Güloğlu, yaptığı açıklamada, belirli ağır suçlarda fail Türkiye'de bulunmasa dahi Türk mahkemelerinin yargılama yapabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti. Açık ve sınırlı bir ağır suç kataloğu oluşturulması gerektiğini ifade eden Güloğlu, bu kapsamda kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, işkence, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ile terör veya suç örgütleri kapsamında işlenen bazı ağır suçların düzenlemeye dahil edilebileceğini belirtti.

"Failin Türkiye'ye hiç gelmemesi, Türk vatandaşına karşı yurt dışında işlenen ağır bir suç bakımından Türk yargısının harekete geçmesinin önündeki temel engellerden biri olmamalıdır" diyen Güloğlu, amaçlarının mükerrer yargılama yaratmak değil, ağır suçların etkili bir yargısal denetim dışında kalmasını önlemek olduğunu ifade etti.

YABANCI MAHKEME KARARI TÜRK YARGISININ YETKİSİNİ OTOMATİK OLARAK ORTADAN KALDIRMAMALI

Karşılaştırmalı hukukta da benzer uygulamaların bulunduğunu söyleyen Güloğlu, "Fransa ve Almanya gibi ülkelerde belirli şartlarla yurt dışında kendi vatandaşlarına karşı işlenen suçlarda ulusal ceza hukukunun uygulanmasına imkan veren düzenlemeler var. Yabancı ülkede gerçek ve etkili bir yargılama yapılmışsa bunun elbette dikkate alınması gerek ancak yalnızca yabancı bir mahkeme kararının varlığından hareketle Türk yargısının yetkisinin kendiliğinden sona ermesi doğru olmaz" dedi.

Türk mahkemelerinin yabancı ülkedeki yargılamanın niteliğini değerlendirebilmesi gerektiğini kaydeden Güloğlu, "Delillerin gereği gibi toplanıp toplanmadığının, sorumluların tamamına ulaşılıp ulaşılmadığının ve verilen kararın niteliğinin incelenebilmesi gerek. Buradaki amaç mükerrer yargılama ve cezalandırma yaratmak değil, Türk vatandaşına karşı işlenen ağır bir suçun etkili bir yargısal denetim dışında kalmasını önlemektir. Yabancı ülkede aynı fiil nedeniyle infaz edilen ceza veya özgürlüğü kısıtlayıcı olarak geçirilen sürelerin Türkiye'de hükmedilecek cezadan mahsup edilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINMALI

Failin Türkiye'de bulunmadığı durumlarda sanığın savunma hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Güloğlu, usulüne uygun tebligat yapılması, zorunlu müdafi görevlendirilmesi ve sanığın yargılamadan haberdar edilmesi için gerekli tüm yolların tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Güloğlu, failin ölümü halinde ise cezalandırma yapılamayacağını ancak katalog kapsamındaki ağır suçlarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yargısal tespit mekanizmasının tartışılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin geçmişte Türk diplomatları ve vatandaşlarına yönelik yurt dışında gerçekleştirilen saldırılarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Güloğlu, tarihsel tecrübelerin geçmişe dönük bir cezalandırma amacı taşımadığını, gelecekte oluşabilecek hukuki boşlukların önlenmesine katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

"TÜRK VATANDAŞININ HUKUKİ HİMAYESİ SINIRDA SONA ERMEMELİ"

Türk vatandaşının dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk güvencesini yanında hissetmesi gerektiğini ifade eden Güloğlu, "Türk vatandaşının hukuki himayesi sınırda sona ermemelidir" dedi.

Güloğlu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında vatandaşının hukukunu uluslararası alanda takip eden güçlü bir hukuk devleti anlayışının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, Türk vatandaşlığının dünyanın her yerinde güçlü bir hukuki güvence anlamına gelmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA