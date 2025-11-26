Osmaniye'deki Okulda Pastadan Zehirlenme Şüphesi
Haber: Erhan ÖZMEN
Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Mustafa Özden Ortaokulu'nda Öğretmenler Günü nedeniyle dışarıdan aldıkları pastayı yiyen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: ANKA / Yerel