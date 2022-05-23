Osmaniye'deki Altyapı Çalışmasında Bir İşçi Göçük Altında Kaldı - Haberler

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Osmaniye'deki Altyapı Çalışmasında Bir İşçi Göçük Altında Kaldı

ANKA - Burhan Demircioğlu - Yerel
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Osmaniye'de yürütülen bir yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de yürütülen bir yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir İşçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Osmaniye Mimar Sinan Mahallesi'nde güney çevre yolu Fakıuşağı Köprüsü civarındaki yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışmaların sonunda kurtarılan işçi, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ANKA / Burhan Demircioğlu - Yerel

Osmaniye, İtfaiye, işçi, Yerel, Haberler

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