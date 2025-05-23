Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Dört aracın karıştığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi Kadirli-Andırın karayolunun Eğriçam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hayri Çikioğlu yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil, ile Yakup Evlice yönetimindeki 06 DG 8604, ve Yusuf Ziya yönetimindeki 46 E 2646 plakalı otomobil ile Hasan Saltalı yönetimindeki 33 FC 422 plakalı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Hayri Çikioğlu, Yakup Evlice, Hasan Saltalı, Yusuf Ziya Bikir, Cennet Bikir ve Mehmet Ateş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçedeki özel ve devlet hastanesine kaldırılırken, Yusuf Ziya Bikir kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - Yerel
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