Osmaniye'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Osmaniye'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
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Osmaniye'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
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Osmaniye'de gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İki kişinin tutuklandığı operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Osmaniye'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye merkezli yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaniye ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 8 tabanca, 1 kurusıkı tabanca,5 tüfek, 1 el yapımı tüfek, 4 şarjör, 318 tabanca mermisi, 19 tüfek fişeği, 2 kesici alet (kama ve rambo bıçağı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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