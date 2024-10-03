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Osmaniye'de Yangın Zeytin Ağaçlarına Sıçradı

Osmaniye'de Yangın Zeytin Ağaçlarına Sıçradı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarına sıçrayarak yaklaşık 4 dönüm alanı etkiledi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Osmaniye'de otluk alanda başlayan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı.

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde otluk alanda başladı. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek zeytin ağaçlarına sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın yaklaşık 4 dönüm alan içerisinde etkili oldu. Alevlerden etkilenen zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Yerel

Osmaniye İtfaiye Düziçi Zeytin

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