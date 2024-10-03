Osmaniye'de Yangın Zeytin Ağaçlarına Sıçradı

Osmaniye'de otluk alanda başlayan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı.

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde otluk alanda başladı. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek zeytin ağaçlarına sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın yaklaşık 4 dönüm alan içerisinde etkili oldu. Alevlerden etkilenen zeytin ağaçları zarar gördü.