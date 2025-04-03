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Osmaniye'de Tır ile Tanker Çarpıştı, Yangın Çıktı

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Osmaniye'de tır ile tankerin çarpışması sonucu akaryakıt yüklü tanker alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Tankerle tırın karıştığı kazada tanker alev topuna döndü

OSMANİYE - Osmaniye'de tır ile tankerin çarpıştığı kazada akaryakıt yüklü tanker alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tanker ve tır çarpıştığı kazada, yol kenarında devrilen akaryakıt yüklü tanker yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de ekipler sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.

Osmaniye'de Tır ile Tanker Çarpıştı, Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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