Şiddetli Yağmurun Etkili Olduğu Kadirli'de Köy Yolu Çöktü

(OSMANİYE) - Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, Kızyusuflu- Karatepe köyleri arasında karayollarına ait köy yolunda çökmeye neden oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde birkaç gündür süren şiddetli yağmurlardan dolayı Kızyusuflu köyü ile Karatepe köyü arası ulaşımı sağlayan karayolunda çökme meydana geldi. Yolun yaklaşık 40 metrelik bölümü çökerken, oluşan çukura düştü. Araç şoförünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Vatandaşlar yolun bir an önce yapılıp trafiğe açılmasını bekliyor.

Kaynak: ANKA