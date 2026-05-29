Osmaniye Bahçe'de Sağanak Sele Neden Oldu: Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, sele neden oldu. İlçede sular altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.

Sel felaketinin yaşandığı Bahçe ilçesine giden İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, Yeşilyurt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bölgede ciddi bir afet yaşandığını belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Bahçe ilçemizin Yeşilyurt Mahallesindeyiz. Burada ciddi bir afet söz konusu. Görüyorsunuz evler sular altında kalmış durumda. Her taraf sel. Buradaki molozların taşların tamamı dağılmış durumda ve evin üzerini tamamen kapatmış. Sabah 9'dan bu yana böyle. Saat şu an 5'e geliyor. Şu ana kadar herhang bir yetkili yok. Buraya bir an önce yardım elinin uzanması gerekiyor" dedi."

Bir mahalle sakini de "Şu ana kadar gelen olmadı, kimse gelmedi. Hasar çok yerde var ama henüz gelen kimse yok. Yağışlar sabah 9'dan sonra başladı. Bardaktan boşanırcasına yağdı. Şu an için en büyük hasar gören yerlerden birisi de burası" diye konuştu.

