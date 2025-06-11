Osmaniye'de Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından duman yükselen Tofaş marka otomobilde yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek yangını söndürdü, otomobilde maddi hasar oluştu.

Osmaniye'de seyir halindeki otomobil yandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Bahçe ilçesi İslam mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZİHAN TÜRK - Yerel
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