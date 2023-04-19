Osmaniye'de şehit aileleri, gaziler ve engelliler, iftar programında bir araya geldi

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından Beyoğlu Kır Düğün Salonunda düzenlenen iftar programı, Görme engelli İbrahim Cura tarafından okunan kuran tilaveti ile başladı. İftar öncesinde Belediye Başkanı Kadir Kara, şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımızın bulunduğu masaları tek tek dolaşarak hatırlarını sorup bir süre sohbet etti. Başkan Kadir Kara konuşmasında, "Masaları dolaşırken içimden şöyle bir duygu geçti. Sizler ne mübarek insanlarsınız ki hepinizin yüzü gülüyor. 6 Şubat'ta çok acı günler geçirdik. Geçirdiğimiz bu acı günleri işte böyle birlikte dayanışma içerisinde birbirimizi kucaklayarak, sarılarak birbirimizden güç alarak Allah'ın izni ve inayetiyle inşallah bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız. Osmaniye'yi daha ileriye taşımanın heyecanı ve şevki içerisinde olacağız. Ben sizlerden aldığım bu enerjiyle inşallah Osmaniye'ye daha çok şeyi birlikte yapacağımıza ve başaracağımıza olan inancımı belirtiyorum ve idrak ettiğimiz Kadir Gecenizi kutluyor, şimdiden de önümüzdeki birkaç gün sonra kutlayacağımız Ramazan Bayramınız hayırlı ve uğurlu olmasını vatanımıza, milletimize, ülkemize, devletimize ve bütün insanlık alemine ve İslam alemine hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan diliyorum. İftarımıza iştirak ettiğiniz için, buraya kadar zahmet buyurup geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.