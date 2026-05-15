Osmaniye'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi, Evleri Su Bastı, Ekili Alanlar Zarar Gördü

Osmaniye merkez ve çevre köylerde etkili olan sağanak yağış, Koçyurdu köyünde su baskınlarına yol açtı. Sel nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı, evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken tarım arazileri sular altında kaldı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye merkez ve çevre köylerde etkili olan sağanak yağış, Koçyurdu köyünde su baskınlarına neden oldu. Sel nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kalırken, çok sayıda evde eşyalar kullanılamaz hale geldi, ekili alanlar sular altında kaldı.

Osmaniye merkez ve çevre köylerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Koçyurdu köyünde yerleşim yerlerini su bastı. Aniden bastıran sağanak sonrası bazı köylüler evlerinde mahsur kaldı. Sel sularının evlere dolması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaşlı bir kadın su baskını yaşanan evinden vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Su baskını yaşanan bazı evlerde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde tarım arazileri de zarar gördü. Selden etkilenen üreticiler, yaşanan zararın tespit edilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Çiftçiler, ekili alanlarda oluşan hasar nedeniyle yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA
