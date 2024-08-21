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Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Jandarma personelleri, vatandaşları bilgilendirip broşür dağıtarak orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmalar yapıyor.

OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlarına karşı denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Jandarma personelleri, orman yangınlarını önleme ve olası yangın esnasında yapılacak hareket tarzlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirip, broşür dağıttı.

Orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla Osmaniye'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 10 Haziran 2024 tarihli kararıyla Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarına karşı mücadele kapsamında önleyici devriyeler başlatıldı. Jandarma karargah personeli ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Asayiş Timleri, Trafik Timleri, Motosiklet Timleri ve Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından, alevlerle olan mücadelede vatandaşlara, orman yangınlarını önleme ve olası yangın esnasında yapılacak hareket tarzlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplu kullanılan alanlara bilgilendirme broşürleri asıldı. Ayrıca, yaya ve motosikletli ekipler tarafından mesire alanlarında oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla devriye faaliyetleri arttırıldı. Jandarma Özel Harekat personelinin bölgede hem terörle mücadele hem orman yangınlarına anında müdahale için görev almakta olduğu, icra edilen görevlerde ormanların ve halkın güvenliğini titizlikle korumayı hedeflemekte olduğu vurgulandı.

Türkiye'de her 10 orman yangınından 9'unun insan faaliyetleri sonuncundan çıktığı vurgulanırken, yangın sezonunu boyunca ve özellikle aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havalar gibi yangına hassas dönemlerde, yetkili kamu otoritelerinin uyarılarına mutlaka uyulması gerektiği, bu uyarılar hakkında düzenli bilgi sahibi olabilmek için yayınların sürekli olarak takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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