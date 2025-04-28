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Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 dekar alan zarar gördü.

Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Köyü Bozsırt ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 dekar örtülü alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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