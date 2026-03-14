Haberler

Osmaniye'de Çanakkale Anma Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler tarafından "Seyit Onbaşı" temalı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Coşkun, Okul Müdürü Reşit Pırnaz, Müdür Başyardımcısı Osman Börklü, müdür yardımcıları, öğretmenler, veliler, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi vurgulanarak, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı.Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sema Asil rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Seyit Onbaşı" temalı tiyatro gösterisi sahnelendi. Öğrencilerin sergilediği duygu dolu performans izleyicilerden büyük beğeni toplarken, sahnelenen gösteri ile Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Düzenlenen anma programı, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
