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Osmaniye'de Miraç Kandil'inde camiler dolup taştı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti. Osmaniye Bülbül Camiinde düzenlenen programa katılanlar, kaybettikleri yakınları ve bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

Osmaniye'de Miraç Kandil'inde camiler dolup taştı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Osmaniye Bülbül Camiinde düzenlenen programa akın eden Osmaniyeliler kaybettikleri yakınları ve bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç .Dr. Burhan İşleyen 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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