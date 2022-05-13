Osmaniye'de Lise Öğrencileri, 1 Litre Benzinden 50 Mutfak Tüpünü Dolduracak Kadar Yanıcı Gaz Elde Etti

OSMANİYE (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir eğitim kurumunda fen bilimleri eğitimi alan öğrenciler, bir litre benzinden, elektromanyetik dalgalarla 50 mutfak tüpünü dolduracak kadar yanıcı gaz elde etti. Lise öğrencilerinin elde ettiği yanıcı gaz hem mutfak tüplerinde hem de otomobillerde kullanılabilecek.

Kadirli'deki bir eğitim kurumunda fen bilimleri eğitimi alan 11. sınıf öğrencisi 5 genç, bir litre benzinden 600 litre yanıcı gaz elde etmeyi başardı.

"ENERJİYİ İSTEDİĞİMİZ YERDE KULLANABİLİRİZ"

Öğrencilerin fen bilgisi öğretmenlerinden Ebru Çolakerol, çalışma hakkında şunları söyledi:

"Öğrencilerimle birlikte, burada görmüş olduğunuz enerji verimliliği çalışmasını yaptık. Çalışmamızın makalesini yazmaya başladık. Makalede ayrıntılı olarak bilimsel bilgilere yer vereceğiz. Ayrıca biz, öğrencilerimizle bu çalışma ile birlikte yarışmalara da katılacağız. Bu çalışmada mekanizmamız şöyle çalışıyor; bir litre benzini önce buraya koyuyoruz. İki levha var gördüğünüz gibi. Bu iki levha, hızlandırıcılar sayesinde bu benzini, şu an çalıştıralım, çalıştırdığımızda buradan buraya gaz geçişi oluyor. Sudan çıkan oksijen gazıyla birlikte buradaki yanma hızlanıyor. Buradaki enerji depo ediliyor hem güneş panelindeki enerji ile depo ediliyor. Bu enerjiyi istediğimiz yerde kullanabiliriz. Bir litre benzinle 50 tüpü doldurabilecek şekilde enerji sağlıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi depolanmış enerji ile lambamız yanıyor."

"1 LİTRE BENZİN KULLANILARAK 50 TANE MUTFAK TÜPÜNÜ DOLDURABİLİRİZ"

Öğrenci Hasan Hüseyin Güngör, "Güç kaynağını açtığımızda benzin gaz haline geliyor, gaz halindeki benzin suyun içine geçerek az da olsa sıvılaşıyor. Ocağın vanasını açtığımızda ise gazımızın yandığını görüyoruz. Yemek pişirmede kullanılabilir, ısınmada kullanılabilir" dedi.

Hüseyin Acem ise "Metal levhalar yardımıyla elektrik alanı oluşturduk. Bu sayede hem enerjiden kazanç sağladık hem de benzinin gaz haline geçişini hızlandırdık. Enerji olarak da güneş enerjisinden yararlandık. Bu sayede çevreyi daha az kirletmiş olduk" diye konuştu.

Yiğit Mortaş da "Güneş paneli, hava pompasının ve diğer enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik üretmektedir, fazlası aküde toplanır" dedi.

İclal Köse ise "Bir litre benzin kullanılarak 50 tane mutfak tüpünü doldurabiliriz. Bu sayede tüpün maliyetini ucuzlatmış oluruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği büyük Türkiye için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Devletimiz için son nefesimize kadar çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çalışmadan detaylar

Ebru Çolakerol (öğretmen)

Hasan Hüseyin Güngör (öğrenci)

Hüseyin Acem (öğrenci)

Yiğit Mortaş (öğrenci)

İclal Köse (öğrenci)