Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de köy evleri yükselmeye devam ediyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Depremin vurduğu Osmaniye'de afetzede vatandaşlar için yaşam alanı olacak köy evlerinin inşası devam ediyor. Kadirli ilçesi Yusufizzettin köyünde, evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede köylüler için köy evleri inşaatı başlamıştı. Tek kat olarak planlanan 140 metrekare, 32 köy evinin kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Uğur Acar ile Köy evlerinin inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada,"Yusufizzettin Köyünde depremzede vatandaşlarımıza yönelik yapılan evlerimizin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 32 binamızın kaba inşaatı büyük oranda tamamlanmış durumda. Buraya 3 bina daha ekleyeceğiz. Her bir binamız 140 metrekare, köy şartlarına uygun, depremzede vatandaşlarımız için uygun konutlar. Yüklenici firmamıza, belirlediğimiz tarihten daha önce, daha hızlı yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir an önce bitirip, depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına kavuşmalarını istiyoruz. Binalarımız gerçekten çok güzel oluyor, standartları çok yüksek, depreme çok dayanıklı binalar. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Osmaniye'de köy evleri yükselmeye devam ediyor

OSMANİYE - Depremin vurduğu Osmaniye'de afetzede vatandaşlar için yaşam alanı olacak köy evlerinin inşası devam ediyor.

Kadirli ilçesi Yusufizzettin köyünde, evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede köylüler için köy evleri inşaatı başlamıştı. Tek kat olarak planlanan 140 metrekare, 32 köy evinin kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Uğur Acar ile Köy evlerinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada,"Yusufizzettin Köyünde depremzede vatandaşlarımıza yönelik yapılan evlerimizin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 32 binamızın kaba inşaatı büyük oranda tamamlanmış durumda. Buraya 3 bina daha ekleyeceğiz. Her bir binamız 140 metrekare, köy şartlarına uygun, depremzede vatandaşlarımız için uygun konutlar. Yüklenici firmamıza, belirlediğimiz tarihten daha önce, daha hızlı yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir an önce bitirip, depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına kavuşmalarını istiyoruz. Binalarımız gerçekten çok güzel oluyor, standartları çok yüksek, depreme çok dayanıklı binalar. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Osmaniye Valiliği Erdinç Yılmaz Osmaniye Deprem Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir? Adalara nasıl gidilir fiyat 2022 İmalı sözler 2024: Sevgiliye, kocaya imalı sözler! En imalı sözler nelerdir? Resimli imalı sözler, kısa imalı sözler 20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir? 20 Mart burç özellikleri neler? 19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir? 19 Mart burç özellikleri neler? 18 Mart hangi burç? Doğum günü18 Mart olanların burcu ne olur? 18 Mart gününün yükselen burçları, saatleri ve dakikaları nelerdir? 17 Mart hangi burç? Doğum tarihi 17 Mart olan kişinin burcu ne olur? 17 Mart gününün yükselen saatleri ve burçları nelerdir? 17 Mart burç özellikleri Apandisit nerede? Apandisit (Apandis) nerede olur? Apandisit ağrısı nerede olur, hangi bölgede? Apandis vücudun neresinde? Tam kare sayılar | 1000'e kadar olan tam kare sayılar nelerdir? Tam kare doğal sayılar kaçtır? Kareköklü sayılar nelerdir? Rüyada dut ağacı görmek nedir? Rüyada dut görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz dut görmek, kırmızı dut görmek, kara dut görmek! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Spontane nedir? Spontane ne demektir? Spontane TDK anlamı nedir? Oğuz Erge kimdir? Taksici Oğuz Erge öldü mü? 1 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İzmir'de vurulan taksici öldü mü, yaşıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title