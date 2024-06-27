Osmaniye'de Koruyucu Aile Şenliği Düzenlendi

Osmaniye Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan Koruyucu Aile Şenliğinde, koruyucu aileler ve çocukları ile bir araya geldi.

Osmaniye Polisevinde düzenlenen program Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ali Kılıçkeser, koruyucu aileler ve çocukları katıldı.

Ailelerin, düzenlenen programa evlatlarıyla birlikte katılımlarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde koruyucu aile programı ülkemiz genelinde uygulanmakta. Sizler böyle bir sevgiyle bu evlatlarımızı yetiştirerek ülkemize, milletimize, geleceğimize çok önemli hizmetler yapıyorsunuz. Osmaniye'miz bu anlamda en iyi illerden biri, çünkü Osmaniye'mizin merhametli, yufka yürekli anneleri, babaları, insanı bu konuda da hamdolsun öncülük etmektedir. Kıymetli evlatlarımızın huzur, mutluluk, sağlık içinde büyümelerini, sevginizi, merhametinizi hiç esirgemeyeceğinizi biliyorum, sizin sevginizle yetişmeleri dileklerimle Koruyucu Aile Gününüzü kutluyor, evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz'ın konuşmasının ardından çocuk etkinlikleri yapıldı. Hazırlanan etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi. - OSMANİYE