Osmaniye'de Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Eden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Osmaniye'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Yunus Çilo için Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Nöbetçi Büro Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yunus Çilo, dün görev istirahatliyken evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çilo, yapılan tüm müdahalelere rağmen Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Osmaniye Valiliği Kompleksi içerisindeki İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Çilo'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, kurum amirleri ile mesai arkadaşları katıldı.

Öz geçmişi okunan Çilo'nun cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Adana'ya götürüldü.