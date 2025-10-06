Haberler

Osmaniye'de Kadınlar 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' Etkinliğinde Bir Araya Geldi
Osmaniye'de kadınlar, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği kapsamında bir araya geldi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde "Katil İsrail" ve "Özgür Filistin" yazılı döviz ve pankartlarla Gazze halkına destek verdi. Etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meriç Şen, "Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınla mümkündür. Duvarlara kanla yazılmış isimler bir annenin, bir babanın gizli hayali. Bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı, bir çocuğun hiç yaşayamayacağı çocukluğu. İşte bu acının adı Gazze. Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için, el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne, babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir. ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
