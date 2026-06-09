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Osmaniye'de Kaçak İnşa Edilen Yayla Evlerinin Yıkımına Başlandı

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Osmaniye'nin Olukbaşı yaylası Geyikdüzü mevkisinde tespit edilen 220 kaçak yapının yıkımına başlandı. Yıkım sırasında gözyaşı döken vatandaşlar, emeklerinin heba olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Olukbaşı yaylası Geyikdüzü mevkisinde, kaçak yapı olarak tespit edilen evlerin yıkımına başlandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, ilk etapta 220 yapının yıkılacağı belirtildi.

Olukbaşı yaylası Geyikdüzü mevkisinde tespit edilen kaçak yapıların Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, ilk etapta 220 yapının yıkılacağı belirtildi.

Yıkım işlemi vatandaşların tepkisine neden oldu. Asgari ücretle çalışarak evlerini yaptırdıklarını söyleyen bir yayla sakini, "Ben gece gündüz demeden çalıştım. Çok zorluklarla bu evi yaptım. Kocam emekli. Asgari ücretle burayı zorla yaptık. Emek ettim kaç sene uğraştım. Bir yayla evim oldu dedim, sevindim, burnumdan getirdiler. Ben artık AK Parti'ye oyumu vermeyeceğim. Beni böyle rezil ettiler. Beni zor duruma düşürdüler. Ben her zaman onların arkasındaydım ama onlar benim arkamda durmadılar. Hakkım haram olsun zehir zıkkım olsun. Ben kolay kazanan insan değilim. Ben mazlumum. Mazlumun ahını almayın. Benim ahımı aldınız, Allah'da sizi bildiği gibi yapsın. Benim evimi kim yıktıysa bin beter olsun" diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan başka bir yurttaş da "Bakın şu yıkılan enerji var ya onu almak için 15 bin lira bir emekli maaşımı verdim ben. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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