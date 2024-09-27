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Osmaniye'de İşitme Engellilere Farkındalık Sosyal Deneyi

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Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya İşaret Dili Günü kapsamında alışveriş merkezinde işitme engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Deney, iletişimdeki engelleri vurguladı ve toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladı.

Osmaniye'de işitme engelliler için sosyal deney yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları tarafından dikkat Dünya İşaret Dili Günü nedeniyle alışveriş merkezi içerisinde farkındalık çalışması yapıldı.

Osmaniye'de Dünya İşaret Dili Günü çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetlerine bağlı ekipler alışveriş merkezi içerisinde dolaşan vatandaşlara işaret diliyle bir şeyler sorarak işitme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla bir sosyal deney gerçekleştirdiler.

Sosyal deney sırasında verilen mesajda, "Dünya İşaret Dili Günü bu hafta kutlanıyor ve az önce görüştüğünüz işitme engelli birey size bazı sorular sordu, ancak iletişimde zorluklar yaşandı. Amacımız, işitme engelli bireylerle iletişimde sosyal farkındalık yaratmaktı. Size verdiğimiz broşürün arka kısmında Türk İşaret Dili Alfabesi yer alıyor. En azından alfabeyi öğrenmek, işitme engelli bireylerle temel düzeyde bile olsa daha kolay ve etkili bir iletişim kurmanızı sağlayacaktır. Bu, hem karşılıklı anlayışı geliştirecek hem de toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunacaktır," denildi.

Osmaniye'de İşitme Engellilere Farkındalık Sosyal Deneyi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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