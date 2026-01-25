Osmaniye'de ilk kez kar festivali düzenlendi

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Zorkun Yaylası'nda ilk kez Kar Festivali gerçekleştirildi. Yarıyıl tatiline giren çocuklara hediye olarak düzenlenen festivalde, kar voleybolu, balon futbolu, kızak yarışları ve kardan adam yapma etkinlikleriyle aileler ve çocukları doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Osmaniye'nin doğa harikalarından biri olan Zorkun Yaylası, kar yağışının ardından beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken yayla, Osmaniye başta olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda misafiri ağırladı. Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen festival, Zorkun Şenlik Tepesi'nde yer alan Sosyal Tesisler önünde yapıldı. Etkinlikler kapsamında Belediye Başkanı İbrahim Çenet, belediye başkan yardımcıları ve katılımcılar kar voleybolu oynadı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuva renkli görüntülere sahne olurken, ardından karla kaplı halı sahada balon futbolu etkinliği düzenlendi. Şişme balonlar içerisine giren yarışmacılar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte kızak kayma yarışmalarında yarıştı, dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Festival alanında vatandaşlara sucuk ekmek, çiğköfte gibi çeşitli ikramlar sunuldu.

Festivalle ilgili konuşan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Akdeniz Bölgesi'nde karın nadir görülen bir doğa olayı olduğuna dikkat çekerek, "1650 rakımlı Zorkun Yaylamızda çocuklarımız ve hemşerilerimizle birlikte güzel bir Kar Festivali gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir ilgi var, araçlarımız ring seferleriyle vatandaşlarımızı alana ulaştırıyor. Amanosların bu eşsiz güzelliklerini birlikte yaşıyoruz ve yaşatıyoruz" dedi.

İlk kez kar voleybolu oynadığını belirten Başkan Çenet, "Osmaniye'mizde biz ilk kez bir kar festivali yapıyoruz. Çünkü biz bir Akdeniz memleketiyiz. Kar, gündelik hayatımızda çok yok. Bölgemizde yazları sıcak, kışları ılıman bir iklim sürüyor. Bunun için bir kar festivali düzenledik. Bugün burada düzenlediğimiz etkinliklerimizle ilk defa kar voleybolu düzenledik. Plaj voleybolunu hep biliyoruz ama ilk kez kar voleybolu oynadık. Güzel bir atmosfer var. Şenlik tepesi bugün ayrı bir güzel, inşallah çocuklarımızın okul tatillinin kar festivaliyle buluştuğu ve çok eğlendiği bir hafta sonu olur" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında ayrıca kar ve pekmezle yapılan karsambaç yapma ve en hızlı yeme yarışması düzenlendi. Animasyon gösterileriyle eğlenen çocuklar, yerel sanatçı Mustafa Canik ve TRT Sanatçısı İlker Gökkaya'nın konserleriyle de halaylar çekip oyunlar oynadı. Festivale katılan aileler ve çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni etti.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,