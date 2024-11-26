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Osmaniye'de Erken Evlilikler ve Kadına Şiddete Dikkat Çekildi

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Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Geleceğim Ellerimde' projesi kapsamında, Cebeli Bereket Anadolu Lisesinde seminer gerçekleştirildi. Seminere mülki amirler katılırken, erken yaşta evlilik ve kadına şiddetle mücadele konularında önemli mesajlar verildi.

(OSMANİYE) - Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından "Geleceğim Ellerimde" projesi kapsamında, Cebelibereket Anadolu Lisesinde seminer düzenlendi.

Osmaniye'de Geleceğim Ellerimde Projesi kapsamında Cebeli Bereket Anadolu Lisesinde seminer düzenlendi. Seminere Vali  Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Alay Komutanı Jandaröa Albay Şener Kartez, Sağlık İl Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve çok sayıda mülki amir katıldı.

Seminerde söz alan Osmaniye Jandarma Astsubay Gülşah Batıray, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hayalim olan görevim başındayım. Sizleri de yakın gelecekte aramızda görmekten çok mutluluk duyarız. Şuan bu meslek sayesinde ülkemin farklı kesimlerinden farklı insanlar tanıma fırsatı buldum. Şuan hayat standartlarımın çok yüksekte olduğunu toplumda bir saygınlığımın olduğunu biliyorum. Mesleğimi severek icra ediyorum. Erken yaşlarda gerekli fiziksel ve psikolojik olgunluğa gelmeden deyim yerindeyse koluna altın bileziği takmadan erken evliliğin ben yanlış olduğunu düşünmekteyim. Öncelikle ekonomik özgürlüğünüzü elde edeceksiniz. Sağlıklı bireyler sağlıklı nesiller yetiştirir neticesinde. " diye konuştu.

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'ne vurgu yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz konuşmasında, şunları söyledi:

"Burada arkadaşlarımızın ilettiği bilgiler ışığında özellikle maalesef zaman zaman da duyuyoruz erken yaşta evlilikler çok bu kutsal yuvanın bu kutlu yuvanın başlangıçta sıkıntılarla başlamasına ve çok büyük güçlüklerle karşılaşılmasına vesile oluyor. Burada mesleklerden de bahsedildi. Aslında bu da kıymetli. Hangi mesleği seçersek seçelim kendimizi iyi tanıyıp, bizi hangi meslek mutlu edecek onu seçmemiz önemli. Aslında anne babalar her zaman kendisinin olmak isteyip de olamadığı mesleği çocuklarında görmek ister. Size uygun değilse anne babaların da ısrar etmemeleri lazım. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Kadına şiddetin kültürümüzde yeri yoktur. İnsanlık dışı bir muameledir. Asla kabul etmiyoruz. Kadına karşı şiddetle mücadeleyi sıfır tolerans anlayışıyla sürdürüyoruz ve sürdürmeyede devam edeceğiz."

Osmaniye'de Erken Evlilikler ve Kadına Şiddete Dikkat Çekildi
Kaynak: ANKA / Yerel
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