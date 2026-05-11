Osmaniye'de 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Osmaniye'de dün akşam saatlerinde serinlemek için suya giren ve bir anda gözlerden kaybolan 9 yaşındaki Memduh Diri'nin cansız bedeni Karaçay Deresi'nde bulundu.

(OSMANİYE) Haber: Erhan ÖZMEN

Küçük çocuğu bulmak için dün başlatılan geniş çaplı arama operasyonu, gece şartları nedeniyle verilen aranın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden hız kazandı. Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri, suyun akış yönü boyunca titiz bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda, 9 yaşındaki Memduh Diri'nin cansız bedeni suya girdiği noktanın yakınlarında, bir odun parçasının altına sıkışmış halde bulundu.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Memduh'un vefat haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kaynak: ANKA
