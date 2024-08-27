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Osmaniye'de depremzedelere afet konutları teslim edildi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde afet konutlarının anahtarlarını teslim alan aileler, yeni hayatlarına başladılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde afet konutlarının anahtarlarını teslim alan aileler, yeni hayatlarına başladılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Osmaniye'de depremzedeler için 6 bin 858 konutun inşaatları devam ediyor. Sumbas ilçesinde inşası tamamlanan 190 konutun anahtarı kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlarına yerleşen ve yeni yaşamlarına başlayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşların evlerinden memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Şu anda Sumbas ilçemizdeki 190 konutumuzun tamamı bitti. 10 hak sahibi vatandaşımızın anahtarı teslim edildi. Aynı zamanda 88 sosyal konut da hak sahiplerine teslim edildi. Sumbas'ta konutlarımız hızlı bir şekilde tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine sunulmuş oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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