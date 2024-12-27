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Osmaniye'de Depremzedelere 50 Yeni Köy Evi Teslim Edildi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Kazmaca ve Kırmacılı köylerinde inşa edilen 50 köy evinin anahtarları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye'de Kazmaca ve Kırmacılı köylerinde yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Kazmaca ve Kırmacılı köylerinde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 50 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Kazmaca köyünde yapımı tamamlanan köy evlerinde anahtar teslim programında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Kazmaca köyümüzde 25 deprem köy konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. 4 konutumuzun da yakında kurasını çekeceğiz ve teslim edeceğiz, yani bu köyümüzde 29 konutumuzu tamamlamış olacağız. Konutlarımız gerçekten çok güzel, hemşehrilerimizin huzur içinde, sağlık içinde oturabilecekleri konutlar. Hemşehrilerimiz konutlarına kavuştukça biz de mutlu oluyoruz. Bu asrın felaketinde devlet, millet tek yürek olduk, yaralarımızı hızla sarıyoruz, konutlarımıza hızla kavuşuyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Kırmacılı köyünde yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimini gerçekleştiren Vali Yılmaz, "Osmaniye merkeze bağlı Kırmacılı köyümüzde 25 konutumuzun anahtarını hemşehrilerimize teslim ettik. Onların mutlu olduğunu görmekten, sevinçlerini paylaşmaktan çok mutlu olduk. İnşallah huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde otursunlar. Hak sahibi bütün hemşehrilerimize konutlarını teslim edinceye kadar, hızlı bir şekilde, gece demeden gündüz demeden, yağmur demeden çamur demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Konutlarımızın hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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