Osmaniye'de Depremzedeler Yeni Evlerine Taşındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, afet konutlarının anahtarlarını teslim alan aileler, yeni yaşamlarına başladı. Yeni evine yerleşen depremzedelerin ilk misafiri Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen illerden olan Osmaniye'de depremzedeler için 6 bin 858 konutun inşaatları devam ediyor. Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde inşası tamamlanan 152 konutun anahtarı kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine yerleşmeye başlayan ailelerin ilk misafiri Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz oldu.

Diğer depremzede ailelerin de bu ayın sonunda evlerine yerleşeceklerini söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Depremde evlerini kaybeden ailelerimiz, TOKİ tarafından yapılan yeni evlerine taşındılar. Bu evlerde yaşamaya başladılar. Yoğun ve hızlı bir şekilde de depremde etkilenen, evlerini kaybeden hemşehrilerimizi deprem konutlarına, kalıcı konutlarına kavuşturuyoruz. Bugün de iki ailemizi evlerinde ziyaret ettik. Ailelerimiz çok memnuniyetlerini belirttiler, huzurlu olduklarını ifade ettiler. Bizler de, hemşehrilerimizin huzurlu, mutlu yaşayacakları konutlarına kavuşmaları anlamında büyük gayret gösteriyoruz. Yaptığımız planlama içinde, bütün depremden etkilenen hemşehrilerimiz için inşaatları devam eden konutları bu yılın sonuna kadar büyük oranda tamamlamış olacağız, evlerine kavuşmuş olacaklar. Bu süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. Hemşehrilerimizin de huzur bulacakları, huzur içerisinde yaşayacakları evlerine kavuştuklarında o mutluluklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Onlara hizmet etmek çok mutlu ediyor. Onların huzur ve mutluluk içinde evlerinde yaşamalarını diliyorum. Şu anda konutlarına geçmek isteyen hemşehrilerimizi de bir an evvel konutlarına kavuşturmak için çalışmalarımız çok hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Konutlarımızın hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Hayalimizde görsek böyle bir eve kavuşamazdık"

"Böyle bir evi hayalimizde görsek kavuşamazdık" diyen depremzede Hamza Loşoğlu, "Türkmen beldesinde oturuyordum, depremde evimi kaybettim. Sağ olsun devletimiz de bir yıl içerisinde bu TOKİ evlerinden birisini de bize verdi. Birinci kat evimiz çok güzel, oturumu güzel, dayanıklı, dört dörtlük evimiz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun, 1 yıl içerisinde evimize kavuştuk. Bir eksiğimiz yok böylesi bir evi hayalimizde görsek kavuşamayız ama devletimizden, milletimizden Allah razı olsun böyle bir eve kavuştuk" diye konuştu.

Yeni evlerinin çok güzel olduğunu söyleyen Elif Loşoğlu ise, "Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu en kısa zamanda evlerimizi teslim etti. Çok güzel her şeyden çok memnunuz. Tüysüz beldesinden geliyorum ben evim ağır hasarlıydı yıkım kararı verildi. Oradaki evimiz çok eskiydi, eski evimize göre bu evimiz çok güzel, çok konforlu ama memleketimizi terk ettik, köyümüzü terk ettik. Çocuklarım orada kaldı, ben buradayım. Hani hayat çok güzel, ev güzel ama o tarafta bir şeyim var, parçam var. Onun için ikisini bir arada bulamıyorum" dedi. - OSMANİYE