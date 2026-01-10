Haberler

Osmaniye'de depremde yıkılan Çardak Köyü Camii yeniden ibadete açıldı

Güncelleme:
Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Çardak Köyü Camii, tamamlanan yeniden yapım çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyünde gerçekleştirilen açılış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Törene protokol üyeleri, köy sakinleri ve davetliler katıldı. Okunan duaların ardından kurdele kesimi yapılarak cami ibadete açıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Çardak Köyü Camii'nin, köy halkının önemli bir ihtiyacını karşılayacağı ifade edildi. Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edilen caminin, kubbesiz olarak projelendirildiği ve depreme dayanıklı şekilde yapıldığı belirtildi. Yapımında el oyması ahşap mobilyaların kullanıldığı caminin, modern donanımı ve sağlam yapısıyla uzun yıllar köy halkına hizmet vermesi hedefleniyor.

İnşallah ezanlarımız hiçbir zaman dinmeyecek diyen Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün, bu kutlu mekanın açılışını gerçekleştiriyoruz, Allah hayırlı eylesin. Buranın yapılmasında, yer tahsisinde elimizden geldiğince destek olduk. Az da olsa böyle bir eserlerde emeğim olduğu için gururlandım, mutlu oldum. Allah hayırlı eylesin. Mimarisi, işçiliği her şeyi ile muhteşem olmuş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yüzyıllarca bu kutlu mekanda dualar edilecek" diye konuştu.

Vali Yılmaz, Osmaniyelilere veda etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Eskişehir'e vali olarak atanan Erdinç Yılmaz konuşmasının devamında, duygu dolu günler yaşadığını ifade ederek, " Osmaniye'mize beş buçuk yılı geçen bir süre hizmet ettik. Bu sürede pandemi, yangın, depremi yaşadık, hepsinde kenetlendik, güzel bir sınav verdik. Osmaniye'mizde valilik yapma şerefine nail olduğum için Cenabı Allah'a şükrediyorum. Gerçekten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz, biz de bu ülkeye, bu millete sevdalıyız. Fiziken veda edeceğim ama kalben asla kopmayacağım. Osmaniye'mi, Osmaniyeli hemşerilerimi gerçekten çok sevdim" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
