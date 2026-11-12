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Osmaniye'de depremde hasar gören İl Müftülüğü eski binasının kontrollü yıkımı başladı

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Osmaniye'de depremde hasar gören İl Müftülüğü eski binasının kontrollü yıkımı başladı
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Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hasar gören İl Müftülüğü eski hizmet binasının kontrollü yıkımına başlandı. İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi'nde Zafer Camii yanındaki binanın çevrede güvenlik önlemleri alınarak tamamen kaldırılması bekleniyor.

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hasar gören İl Müftülüğü'ne ait eski hizmet binasının kontrollü yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerinde, Zafer Camii yanında bulunan İl Müftülüğü'ne ait eski hizmet binasının yıkımına başlandı. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak iş makineleriyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmalarının, binanın tamamen kaldırılmasıyla tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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