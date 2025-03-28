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Osmaniye'de Depremde Hasar Gören Hacılar Merkez Camii Yeniden İnşa Ediliyor

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Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hacılar Merkez Camii'nin temel atma töreni düzenlendi. Törende, caminin yeniden inşası için butona basıldı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, projenin önemine vurgu yaptı.

Osmaniye'de depremde hasar gören cami yeniden inşa ediliyor

OSMANİYE - Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak kontrollü bir şekilde yıkılan Hacılar Merkez Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan ve ilçenin simgelerinden biri olan Hacılar Merkez Camii depremde ağır hasar aldı. Ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilen Hacılar Merkez Camii'nin, yeniden inşası için temel atma töreni düzenlendi. Kur'an- Kerim tilavetiyle başlayan törende, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapılan duanın ardından Hacılar Merkez Camii'nin temeli Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından butona basılarak gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Düziçi ilçemiz için çok önemli merkez bir cami olacak. Hayırlı bir günde inşaatına başlıyoruz, Allah hayırlısıyla bitirmek nasip eylesin." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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