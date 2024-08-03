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Osmaniye'de binlerce kişi Filistin için yürüdü

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Osmaniye'de binlerce kişi, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine 'Gazze'nin sesi olmak için yürüyoruz' sloganıyla Filistin için yürüdü. Yürüyüş sırasında grup, İsrail'e ve ABD'ye karşı sloganlar attı. Yürüyüş sonunda yapılan açıklamada, Gazze'de gerçekleşen soykırım kınandı ve uluslararası toplumun sessizliği eleştirildi.

Osmaniye'de binlerce kişi, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin 3 Ağustos'ta dünyada meydanlara inilmesi vasiyeti üzerine ' Gazze'nin sesi olmak için yürüyoruz' sloganıyla Filistin için yürüdü.

Osmaniye'de sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, İran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenledi. İkindi namazı sonrası Zafer Camii önünden başlayan ve Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Yürüyüş sırasında "Katil ABD, soykırımcı İsrail'e karşı küresel intifada" yazılı pankart taşıyan ve ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, sık sık "Hamas'a selam direnişe devam", "Ya Allah bismillah, Allahu Ekber", "Türkiye kıyamda zafer yakında", "Kahrolsun İsrail, kahrolasın Amerika", "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüş sonunda açıklama yapan Memur-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, "Şehit İsmail Heniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş, Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında Birleşmiş Milletler çaresiz, ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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