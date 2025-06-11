Osmaniye'de Bıçaklı Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Tartıştığı şahsa bıçakla böyle saldırdı

Osmaniye'de bıçaklı saldırgan tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İrfanlı Mahallesi'nde N.A. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce N.A., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek S.Y.'ye saldırdı. Bıçak darbelerinden kurtulmak isteyen S.Y. kaçarken şüpheli onu bir süre kovalamadı. Vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazlada büyümeden önlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından S.Y. götürüldüğü hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan N.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.