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Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Osmaniye'de Bayram Namazı Coşkusu

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Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla binlerce vatandaş camilerde bir araya gelerek bayram namazını kıldı. Namaz sonrası il protokol üyeleriyle bayramlaşma gerçekleşti.

Osmaniye'de bayram namazında vatandaşlar camilere akın

OSMANİYE - Osmaniye'de camilerde Ramazan Bayramı dolayısıyla binlerce kişi, namaz kıldı, dua etti. Namazın ardından vatandaşlar, il protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Osmaniye'de Ramazan Bayramı sabahı, kentin merkezinden ilçelerine, tüm camilerde vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Osmaniye merkez Bülbül Camii'nde Bayram namazı nedeniyle il protokolü ve vatandaşlar beraber saf tuttu. Ezanın okunmasıyla bayram namazı için saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Namaz sonrası, vatandaşlar il protokol üyeleri de bir araya gelerek bayramlaştı.

Osmaniye'de Bayram Namazı Coşkusu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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