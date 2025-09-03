Osmaniye'de Baba Kızını Tüfekle Vurdu

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de şehirler arası otobüs terminalinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple bir baba kızını tüfekle vurdu. Yaralanan kadın 112 acil ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otogarda yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmaniye Yunus Emre Mahallesi şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye şehirlerarası otobüs terminaline elinde tüfekle gelen baba kızı N.K'ya ateş etti. Ayaklarından vurulan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Baba ise oradaki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.