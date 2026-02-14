Haberler

Osmaniye Düziçi'nde Şiddetli Yağış Sebebiyle Toprak Kayması Yaşandı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Söğütlügöl köyünde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen toprak kayması, yerleşim alanında derin yarıklar oluşmasına ve bir evin yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılmasına yol açtı. Yetkililer, can kaybını önlemek için riskli bölgelerdeki vatandaşları tahliye etti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde aşırı yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Söğütlügöl köyünde, etkili olan yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Yerleşim bölgesinde toprakta derin yarık oluştu.

Toprak kaymasından etkilenen köydeki bir ev, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer, can kaybının önüne geçmek için riskli bölgelerdeki vatandaşları tahliye etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
