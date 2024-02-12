Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

OSMANİYE - Depremin vurduğu Osmaniye'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Osmaniye'de ağır hasar alan ve tehlike arz eden binaların kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Ali Uçar apartmanın kontrollü yıkımına iş makineleriyle başlandı.

İnsanların binadan korktuğu söyleyen Mustafa Taşer(75),"Burası çok tehlike arz ediyordu bir seneden beri burada baya bir sıkıntı çektik. Millet gelmez oldu korktu yıkıldı kurtulduk" dedi.

Bir yıldır en ufak sarsıntıda korku içerisinde olduklarını söyleyen Faruk Doğar(48),"Osmaniye'nin çarşı merkezinde Çınarlı Kahve karşısında bulunan 5 katlı bir binamız vardı. Bir yıldan beri bizlerde esnaf olarak burada en ufak sarsıntıda hep korku içeresindeydik. Bugün yıkma işlemi gerçekleştirildi. Osmaniye'miz için böyle yıkılacak binaların biran önce yıkılıp güzel Osmaniye'yi yaşanabilir hale getirmelerini istiyorum. İnşallah bura gibi diğer ağır hasarlı binaları da temizleyip yaşanabilir bir Osmaniye'ye yeniden kavuşuruz esnaf olarak bizlere de ne düşüyorsa elimizden geleni yaparız' dedi.