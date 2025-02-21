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"Yürüyüş yapacağım" diyerek evden çıkan Gülhan'dan 7 aydır haber yok

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Osmaniye'de "Kafamı dağıtayım, yürüyüş yapayım" diyerek evden çıkan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak'tan 7 aydır haber alınamıyor. Kızının bulunması için televizyon programlarına bile çıkan ancak hiçbir sonuç alamadığını belirten acılı anne, "Kızım evden çekip gitmedi. Benim kızımın başına bir şey geldi. Bir kemiği de olsa razıyım." dedi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde evinden 26 Temmuz 2024'te çıkan Gülhan Karabacak'tan (23) bir daha haber alınamadı. Ailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın, en son kanal kenarında görüldüğü ihbarı ve güvenlik kameraları görüntüsü üzerine arama çalışmalarını kanal boyuna yoğunlaştıran polis, jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri dron ve hassas burunlu köpeklerle genç kızı bulmak için çalışma başlattı ama bir sonuç alamadı. Acılı anne Elif Karabacak, kızının bulunması için birçok televizyon programına katılan ancak bir sonuç alamadığını belirterek kızından gelecek kötü habere bile razı olduğunu söyledi.

BABASINA "KAFAMI DAĞITAYIM, YÜRÜYÜŞ YAPAYIM" DEMİŞ

Anne Elif Karabacak, "Kızım odasındaydı evden çıkmış. Benim haberim yok ama banka yoluna yürüyüş yapıyormuş. Babasıyla karşılaşmış, babası, kızım demiş, nereye gidiyorsun, eve gel, hava sıcak demiş. Baba demiş, şöyle kafamı dağıtayım, geliyorum demiş, yürüyüş yapayım. Ama kızım bir daha geri dönmedi." diye konuştu.

'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden çıkan Gülhan'dan 7 aydır haber yokKayıp Gülhan Karabacak

"KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Kızının en son kanal civarında göründüğünü söyleyen Karabacak, "O yola devam etmiş. O yolun sonu kanala çıkıyor, en son gittiğine dair kamera görüntüsünde de çıktı. Kızım kanalın üstünde göründü. Başka da hiçbir yerde görünmedi, çıkmadı. Kızım gelmeyince kendimiz de çıktık aramaya aradık yok. Toprakkale küçük bir yer zaten, yok kızım ondan sonra emniyete başvurduk. Hiçbir yerden bir haber gelmedi kızıma dahil hiçbir iz yok denildi, gelmedi. Ben kanaldan tarafta görüntüsü varmış kızımın, ben kanaldan ırmak ve denize kadar aranmasını istiyorum bir an önce kızımın bulunmasını istiyorum." dedi.

"KIZIMIN KEMİĞİ DE OLSA RAZIYIM"

Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen anne Karabacak, "Nişandan döndü, morali bozuktu, canı sıkkındı, orası ıssız bir yer. Birisi mi bir şey yaptı? Birisi mi götürdü? Acaba kanala mı gitti? Ayağı mı kaydı? Bilmiyorum işte. Kızımı bir an önce bulunmasını istiyorum. Ben yanıp kavrulan bir anneyim. Ben uyku uyuyamıyorum. Benim bir down sendromlu çocuğum var. Bir yere gidemiyorum. Benim kızımı bir an önce bulun lütfen, kızım evden çekip gitmedi. Benim kızımın başına bir şey geldi. Bir kemiği de olsa razıyım. Sevinir mi insan ya? Anne sevinir mi bir çocuğunun, Kemiği de olsa razıyım der mi ya, o kadar 7 aydan beri canım yanıyor, kavruluyor ki ben bir kemiğine bile razıyım. Bir kemiğine bile." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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