Osmaniye- Boruyu tamir ederken kayalıklardan düşen muhtar yaralandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde arızalanan su borusunu tamir etmek isterken kayalıklardan düşerek yaralanan Akdam Köyü Muhtarı İsmail Tulukçu, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kösepınar köyü Evrenpınarı mevkisinde meydana geldi. Sumbas ilçesindeki Akdam Köyü Muhtarı İsmail Tulukçu, su borusundaki arızayı tamir etmek için sarp ve kayalık araziye gitti. Çalışma sırasında dengesini kaybeden Tulukcu, kayalıklardan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılan Tulukcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tulukcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı