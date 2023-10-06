Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'ndan Çanakkale Şehitler Abidesi'nde konser

Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı, Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser düzenledi. "Çanakkale Geçilmez" temasıyla verilen konserde tarihi alanı ziyarete gelenler coşkulu anlar yaşadı.

Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel "Çanakkale Geçilmez" mottosuyla konser verdi. Konser öncesi şehitliğin ziyaret edilmesinin ardından 'Şehitler Abidesi' ve 'Çanakkale' yazısı önünde hatıra fotoğrafı çekilen Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı daha sonra konser için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Çalınan marş eşliğinde Şehitlik Abidesi önünden yürümeye başlayan Mehter Takımı ardından konserin verileceği alanda yerini aldı.

Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı ziyaret eden vatandaşların katılımıyla verilen konserde, Çanakkale Türküsü başta olmak üzere Türkiye'm, Bayrak, Ceddin Deden, Tekbir ve Cenk Marşı, Fetih Marşı ve Abdülhamid Han Marşı gibi eserler seslendirildi. Şehitler Abidesi önünde seslendirilen duygu yüklü eserleri dinleyen vatandaşlar bir yandan unutulmaz anları ölümsüzleştirirken bir yandan da söylenen eserlere eşlik ettiler. 40 kişilik dev kadrosuyla yaklaşık 45 dakika süren konseri dinleyen vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı. Konsere katılım sağlayan vatandaşların Osmaniye Belediyesi Mehter Takımında yer alan personellerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.

Program sonunda Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı Mehter Başı Süleyman Başaran ve ekibi, tüm şehitlerin manevi huzurunda verilen konserde desteklerini esirgemeyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na teşekkür etti. - OSMANİYE