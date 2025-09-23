Haberler

Osmaneli Panayırı 7 Günde Binlerce Ziyaretçi Ağırladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen panayır, 7 günde binlerce kişinin katılımıyla sona erdi. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, panayırın hem gelenekleri yaşattığını hem de vatandaşların sosyalleşmesine fırsat sunduğunu belirtti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan ve 7 günde binlerce kişinin ziyaret ettiği panayır sona erdi.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Panayırı'nın son gününde esnaflarla bir araya gelerek, vatandaşlarla sohbet etti. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Osmaneli Panayırı'na bu yıl binlerce kişiyi ağırladığını söyleyen Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Panayır, sadece bir geleneği yaşatmakla kalmayıp vatandaşlara alışveriş yapma, sosyalleşme ve bir araya gelme fırsatı sundu. Etkinlik, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de katılımıyla büyük bir coşku içinde tamamlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da panayırımıza yoğun bir katılım oldu. Osmaneli Panayırı hem geleneklerimizi yaşatıyor hem de hemşerilerimizin bir araya gelerek sosyalleşmesine olanak sağlıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizle birlikte çok coşkulu bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
